Петербуржцам напомнили о правилах вывоза строительного мусора

Жилищное агентство Приморского района Петербурга предупредило жителей, что уборка придомовых территорий осложняется участившимися случаями оставления строительного мусора на территориях контейнерных площадок. Граждан призвали избегать подобного поведения.

Необходимо помнить, что предназначение контейнерных площадок заключается исключительно в сборе твёрдых коммунальных отходов (ТКО), включая крупногабаритные предметы. Категорически недопустимо оставлять на них строительный мусор.

Собственники обязаны самостоятельно организовать вывоз образовавшихся строительных отходов, заключив договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую разрешительную документацию. Размещение строительных отходов на контейнерных площадках является нарушением административного характера.

