Петербуржцам напомнили о мерах профилактики в сезон гриппа и ОРВИ

С приходом осени приближается и сезон гриппа и ОРВИ. Роспотребнадзор напомнил жителям о мерах профилактики и рекомендовал не откладывать вакцинацию.

Самая надежная защита от гриппа — это вакцинация. С ней советуют не затягивать, так как иммунитет формируется только через 2–4 недели, и лучше перестраховаться до наступления холодов. Особое внимание специалисты уделяют так называемому "респираторному этикету" — правилам чихания и кашля, которые помогают предотвратить распространение инфекций.

Роспотребнадзор подчеркивает:

Пи чихании или кашле нужно прикрывать рот и нос платком или салфеткой, после чего выбрасывать их и мыть руки;

При отсутствии салфетки лучше использовать сгиб локтя или рукав;во время кашля или чихания следует отворачиваться от людей и по возможности отойти на 1,5–2 метра;

Руки нужно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком;

Важно не чихать в ладонь и не здороваться за руку, пока руки не вымыты.

Ведомство также напоминает, что соблюдать эти правила важно не только взрослым, но и детям — именно их в первую очередь нужно обучать гигиеническим привычкам.

