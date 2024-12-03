  1. Главная
Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, чем полезен виноград
По словам экспертов, виноград – источник флавоноидов, то есть мощных антиоксидантов.

День винограда отмечается 3 сентября. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезна эта ягода. 

По словам экспертов, виноград – источник флавоноидов, то есть мощных антиоксидантов. Регулярное его употребление способствует нормализации уровня холестерина: эффект достигается за счет птеростильбена. 

У людей с постоянным присутствием винограда в рационе не бывает проблем с перистальтикой кишечника. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

А темные ягоды полезнее зеленых, поскольку в них содержится больше нутриентов, нужных организму. 

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили полезные свойства бананов. 

Фото: pxhere 

