Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, чем полезен виноград

День винограда отмечается 3 сентября. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезна эта ягода.
По словам экспертов, виноград – источник флавоноидов, то есть мощных антиоксидантов. Регулярное его употребление способствует нормализации уровня холестерина: эффект достигается за счет птеростильбена.
У людей с постоянным присутствием винограда в рационе не бывает проблем с перистальтикой кишечника.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
А темные ягоды полезнее зеленых, поскольку в них содержится больше нутриентов, нужных организму.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили полезные свойства бананов.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все