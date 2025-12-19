  1. Главная
Центробанк перечислил правила блокировки банковских карт при подозрительных операциях
Сегодня, 9:59
Держателям карт рекомендуется привязать актуальные контакты для связи.

Центральный банк России пояснил, когда и как банки могут блокировать карты клиентов в целях безопасности. Об этом сообщили в МВД 8 января. 

Блокировка возможна только при достаточных основаниях, включая признаки незаконного доступа к счету, массовые попытки операций с использованием украденных данных или признаки взлома приложения банка. Держателям карт рекомендуется привязать актуальные контакты для связи. 

Регулятор обращает внимание, что в ряде случаев банки могут временно заморозить карту на короткий срок для проверки транзакции, но не должны безосновательно удерживать доступ к средствам клиента. 

Пресс-служба МВД России 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

