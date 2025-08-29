Терапевт перечислила петербуржцам правила быстрой акклиматизации после отпуска

По словам специалиста, это не болезнь, а физиологический процесс адаптации организма к новым условиям.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" терапевт Анна Ратникова перечислила правила быстрой акклиматизации после отпуска. По словам специалиста, это не болезнь, а физиологический процесс адаптации организма к новым условиям.

При акклиматизации задействованы нервная, иммунная и сердечно-сосудистая системы. Из-за этого появляются соответствующие симптомы: головные боли, нарушение сна, сонливость, бессонница, иногда повышение температуры до 37 градусов.

Во-первых, рекомендуется носить теплую одежду. В жарких странах тело привыкает отдавать тепло, в холоде нужно его сохранять. Кроме того, стоит включить в рацион витамины и минералы и избегать места, где много людей. Обеспечьте здоровый сон и добавьте физическую активность.

Опасен не сам процесс акклиматизации, а срыв адаптационных механизмов, особенно для людей с хроническими заболеваниями. У больных сердечно-сосудистыми проблемами возможны обострения: гипертонические кризы, нарушения ритма, стенокардия. В таких случаях необходимо обращаться к врачу. У детей новая еда и вода могут вызвать кишечные расстройства, поэтому важно иметь аптечку с жаропонижающими и средствами для ЖКТ. Нужно внимательно следить за состоянием организма: при усталости давать время на отдых и заботиться о себе. Анна Ратникова, терапевт

