  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали старт кампании по праймериз "Единой России"
Сегодня, 15:59
19
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали старт кампании по праймериз "Единой России"

0 0

Предварительное голосование пройдет в конце мая.

В России стартуют праймериз партии "Единая Россия". В этом году голосование полностью пройдет в электронном виде. 

До 8 марта региональные организации должны были сформировать оргкомитеты, чтобы до 9 марта начать выдвижению и регистрацию кандидатом. Регистрация выборщиков будет проходить с 18 апреля по 27 мая. А само голосование займет неделю в конце мая. 

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ЕР позиционирует себя как партия реальных дел, поэтому от ее кандидатов  в первую очередь требуются практические заслуги. Вероятно, этой весной речь пойдет о действиях, которые были совершены в период военной спецоперации на Украине. В качестве таких дел могут быть содействие беженцев, гуманитарная помощь, помощь в реабилитации и так далее. 

Фото: Единая Россия

Теги: единая россия, праймериз
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии