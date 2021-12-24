Эксперты прокомментировали старт кампании по праймериз "Единой России"

Предварительное голосование пройдет в конце мая.

В России стартуют праймериз партии "Единая Россия". В этом году голосование полностью пройдет в электронном виде.

До 8 марта региональные организации должны были сформировать оргкомитеты, чтобы до 9 марта начать выдвижению и регистрацию кандидатом. Регистрация выборщиков будет проходить с 18 апреля по 27 мая. А само голосование займет неделю в конце мая.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ЕР позиционирует себя как партия реальных дел, поэтому от ее кандидатов в первую очередь требуются практические заслуги. Вероятно, этой весной речь пойдет о действиях, которые были совершены в период военной спецоперации на Украине. В качестве таких дел могут быть содействие беженцев, гуманитарная помощь, помощь в реабилитации и так далее.

Фото: Единая Россия