Некоторые политики призывают к диалогу с Россией.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что в Европе нет единой позиции в отношении России. Они проанализировали, что говорят о действия РФ по Франции.

Все мы помним агрессивные заявления Макрона и его министра экономики Ле Мэра, которые грозили России бедностью и крахом. Но вот мало кто знает, что три из пяти кандидатов в президенты Франции (Меланшон, Земмур и Ле Пен) выступают против членства страны в НАТО, против вовлечения Франции конфликт и за восстановление отношений с Россией. отметили эксперты.

Член Европейского парламента Жордан Барделла заявил, что властям Франции стоит прекратить подливать масла в огонь конфликта и выступить в качестве миротворцев.

Его коллега Тьерри Мариани считает, что обсуждение включения Украины в ЕС является опасным в нынешней ситуации. Жильбер Коллар недоволен призывом местного министра экономики "затянуть пояса", так как цены и так растут уже не первый месяц. Таким образом, на самом деле есть место и для других мнений.

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