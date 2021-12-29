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Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности для педофилов-рецидивистов
Сегодня, 9:07
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Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности для педофилов-рецидивистов

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Эксперты считают, что нововведения не станут панацеей, но снизят количество повторных преступлений.

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов-рецидивистов. Инициативу оценили эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Эксперты считают, что это нормальное и ожидаемое ужесточение ответственности. При этом, если жертвой преступника стали два и более ребенка, а также в ситуации, когда оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением, то подобных деятелей сразу надо наказывать на пожизненный срок. 

Авторы Telegram-канала считают, что панацеей новые правила вряд ли станут, но повторных преступлений против детей должно стать меньше. МВД в свою очередь нужно разворачивать психологическую службу и контролировать отбывших наказание. 

Фото: Pexels 

Теги: педофилия, преступление, уголовная ответственность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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