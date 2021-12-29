Эксперты прокомментировали ужесточение ответственности для педофилов-рецидивистов

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов-рецидивистов. Инициативу оценили эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты считают, что это нормальное и ожидаемое ужесточение ответственности. При этом, если жертвой преступника стали два и более ребенка, а также в ситуации, когда оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением, то подобных деятелей сразу надо наказывать на пожизненный срок.
Авторы Telegram-канала считают, что панацеей новые правила вряд ли станут, но повторных преступлений против детей должно стать меньше. МВД в свою очередь нужно разворачивать психологическую службу и контролировать отбывших наказание.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все