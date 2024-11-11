Пожароопасный сезон в Петербурге установят с 15 апреля

Площадь лесов на территории Северной столицы составляет почти 23 тысячи гектаров.

В Петербурге в 2025 году уже с 15 апреля установят пожароопасный сезон. Город также подготовили к весеннему паводку. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе отметил, что в городе за последние годы не наблюдалось весенних паводков и ледовых заторов. Однако из-за таяния снега в городе постепенно повышается уровень воды. Риски подтоплений минимальны, но всё же городское правительство уточнило план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделяется предотвращению лесных пожаров. Площадь лесов на территории Северной столицы составляет почти 23 тысячи гектаров. В 2024 году в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) пожаров не зарегистрировано.

Разработан план тушения природных пожаров, организована круглосуточная дежурная служба для приема сообщений о пожарах, и развернута система мониторинга, включающая 23 камеры системы "Лесохранитель" в городских лесах и заказниках.

Фото: unsplash (Karsten Winegeart)