За сутки спасатели потушили 9 пожаров в Ленобласти
Сегодня, 9:23
Подразделения пожарно-спасательных служб Ленинградской области за минувшие сутки справились с девятью возгораниями, говорится в сообщении пресс-службы областного управления МЧС.

Для тушения огня было задействовано 60 спасателей и 18 единиц специализированной техники. 

Специалисты вели активную работу по предотвращению последствий возгораний и оказанию необходимой поддержки жителям региона.

Ранее мы сообщили о том, что в Петродворцовом районе Петербурга  полностью выгорели 2 автомобиля. Данные о пострадавших отсутствуют. Для устранения возгорания задействовано два автомобиля пожарной службы и девять сотрудников МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

