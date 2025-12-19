В Петродворцовом районе полностью выгорели 2 автомобиля

Утром 11 февраля, в 05:36, поступила информация о возгорании по следующему адресу: Петербург, Петродворцовый район, ул. Первого Мая, д. 36/1. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Пламя охватило легковые автомобили, уничтожив их сгораемые элементы. Пожар был успешно ликвидирован сотрудниками экстренных служб в 06:26 утра.
Данные о пострадавших отсутствуют. Для устранения возгорания задействовано два автомобиля пожарной службы и девять сотрудников МЧС.
