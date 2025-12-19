  1. Главная
В Петродворцовом районе полностью выгорели 2 автомобиля
Сегодня, 9:56
Утром 11 февраля, в 05:36, поступила информация о возгорании по следующему адресу: Петербург, Петродворцовый район, ул. Первого Мая, д. 36/1. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. 

Пламя охватило легковые автомобили, уничтожив их сгораемые элементы. Пожар был успешно ликвидирован сотрудниками экстренных служб в 06:26 утра.

Данные о пострадавших отсутствуют. Для устранения возгорания задействовано два автомобиля пожарной службы и девять сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV

