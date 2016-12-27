В Петербурге сгорели две "ГАЗели" и иномарка

Все три инцидента произошли в разных частях города.

Утром в Петербурге сгорели две "ГАЗели". Один инцидент случился в Петроградском районе, а другой произошел на ЗСД перед съездом на Приморское шоссе.

В первом случае грузовая машина горела у дома №1 по проспекту Добролюбова. Она стояла рядом с легковушкой.

Почти в то же время, в районе восьми часов утра, "Газель" полыхала на Западном скоростном диаметре после поста на Богатырском проспекте. Предположительно, машина загорелась перед съездом на Приморское шоссе. Также от огня пострадали отбойник и щиты.

Кроме того, минувшей ночью горел "Хёндэ Солярис". Водитель машины врезался в дорожные ограждения, которые были выставлены дорожными рабочими на пересечении Парашютной улицы и дороги в Каменку. Пожар тушил один расчет из пяти человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют инциденты и устанавливают причины пожаров.

Фото и видео: vk.com/spb_today