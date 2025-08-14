В поселке Дунай сгорел частный дом. Пострадала его жительница

Женщину госпитализировали в больницу с ожогами рук и лица.

Во Всеволожском районе Ленобласти 13 февраля произошел пожар. В поселке Дунай сгорел дачный дом размером 5 на 6 метров, рассказали в МЧС России.

Тушили огонь подразделения 96-й и 93-й спасательных частей. В результате пострадала собственница: женщину госпитализировали в больницу с ожогами рук и лица. Предварительная причина происшествия – неисправность печного отопления. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Парголово в Петербурге сегодня загорелся ангар размером 15 на 100 метров. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС России