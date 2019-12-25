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В Василеостровском районе сгорел экскаватор
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В Василеостровском районе сгорел экскаватор

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Причины пожара пока неизвестны.

В среду, 4 августа, в 12:42 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре у дома №88 по Малому проспекту Васильевского острова, передает пресс-служба ведомства. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что на территории строительной площадки полностью выгорел экскаватор по всей площади. В 13:05 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали, также неизвестны причины возгорания. К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что за убийство лося охотники в Ленобласти получили условные сроки.

Фото: Piter.tv

Теги: пеербург, пожар, сгорел экскаватор
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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