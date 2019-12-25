В Василеостровском районе сгорел экскаватор

Причины пожара пока неизвестны.

В среду, 4 августа, в 12:42 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре у дома №88 по Малому проспекту Васильевского острова, передает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что на территории строительной площадки полностью выгорел экскаватор по всей площади. В 13:05 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали, также неизвестны причины возгорания. К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv