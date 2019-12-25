На Гражданском проспекте задымилась трансформаторная будка

В парадных и квартирах электричество не пропало.

В трансформаторной будке на Гражданском проспекте днем 13-го августа произошло задымление. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Спасателей вызвали к дому №117/1. Будка находится между четвертой и пятой парадной. Трансформаторный шкаф пристроен к дому. Открытого горения не было. В прилегающих магазинах отключилось электричество. На место вызвали специалистов "Ленэнерго".

Позже ситуацию прокомментировала пресс-служба "Россети Ленэнерго":

Специалисты "Россети Ленэнерго" оперативно восстановили штатную работу кабельного киоска на Гражданском проспекте после повреждения линии электропередачи 0,4 кВ, находящейся на балансе сторонней организации. Электроснабжение потребителей "Россети Ленэнерго" не нарушено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на водной экскурсии в Петербурге 13-летняя туристка ударилась головой о мост. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

Фото: 2gis / Mix Rsl