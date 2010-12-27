В Томске горела туберкулезная больница на территории колонии

С пожаром боролись 52 человека. Больных заключенных и медперсонал эвакуировали.

Сегодня, 27 июня, в Томске произошел пожар на территории лечебно-исправительной колонии.

Сигнал о возгорании в ЛИК №1 УФСИН в Октябрьском районе г. Томска поступил в 5 часов 1 минуту. Загорелась крыша туберкулезной больницы на территории колонии. Пожарные эвакуировали из здания 100 человек, 4 человека медперсонала и 96 заключенных. Пожар удалось локализовать в 6 часов 7 минут. В половине 7го утра пожар был полностью потушен.

На ликвидации пожара было задействовано 52 человека и 18 единиц спецтехники. Специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Фото: соцсети, МЧС РФ Томской области