Медики осматривали 90-летнюю женщину в результате пожара в Спасском переулке

О пострадавших не сообщается.

Днем 7-го декабря в Адмиралтейском районе загорелась квартира. На ликвидацию пожара потребовалось менее часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире в Спасском переулке, 6-8 поступило в 16:35. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 2 кв. метров. Общая площадь комнаты составляет 20 кв. метров. В 17:22 огонь ликвидировали.

Piter.TV узнал еще некоторые детали от источника. Пожар произошел в квартире на первом этаже. По маршевой лестнице с выжелещащих этажей эвакуировали двух человек. С третьего этажа медики осматривают женщину 1933-го года рождения, у которой наблюдаются признаки отравления горючими газами.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб