Из горевшей шашлычной на проспекте Науки эвакуировали 15 человек

В одноэтажном здании полыхала кровля на площади 10 "квадратов".

В Калининском районе днем 21 марта произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Науки, 38, поступила на пульт спасателей в 14:55. В одноэтажном здании шашлычной полыхала кровля на площади 10 "квадратов". С огнем справились к 15:33.

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Тушили пожар 12 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Piter.TV