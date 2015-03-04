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Из горевшей шашлычной на проспекте Науки эвакуировали 15 человек
Сегодня, 15:43
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Из горевшей шашлычной на проспекте Науки эвакуировали 15 человек

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В одноэтажном здании полыхала кровля на площади 10 "квадратов".

В Калининском районе днем 21 марта произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: проспект Науки, 38, поступила на пульт спасателей в 14:55. В одноэтажном здании шашлычной полыхала кровля на площади 10 "квадратов". С огнем справились к 15:33. 

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Тушили пожар 12 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Санино под Петербургом взорвалась дача. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, проспект науки, шашлычная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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