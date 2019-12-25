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В Шушарах пожар на складе полиматериалов тушили всю ночь
Сегодня, 9:02
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В Шушарах пожар на складе полиматериалов тушили всю ночь

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В Пушкинском районе Петербурга произошел крупный пожар, который спасатели тушили всю ночь.

Ночью в четверг, 31 августа, спасателям поступило сообщение о том, что на Школьной улице в Шушарах начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным пожарных, на местности происходило горение хозяйственных построек и строительных бытовок на общей площади 250 квадратных метров.

Возгоранию был присвоен дополнительный номер БИС-1. Спасатели пытались занимались ликвидацией возгорания 3,5 часа.

На данный момент, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено шесть единиц специальной техники и 30 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что небольшой пожар в квартире на Краснопутиловской отправил в больницу петербуржца.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Петербург" (Михаил Кичигин)

Теги: огоноь, пожар, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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