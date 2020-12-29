Видео: ночью в доме на улице Ткачей загорелся мусор в подвале

После пожара проветривали подъезды.

Ночью 15-го января в жилом доме Невского района произошел пожар в подвале. Очевидец заснял действия спасателей на видео и поделился им в "ВКонтакте". Со слов заявителя, дым попал в квартиру.

Инцидент произошел в третьем часу ночи в доме №15 по улице Ткачей. По информации источника Piter.TV, в подвале загорелся мусор. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 15 кв. метров.

Эвакуации не проводилось, но, как утверждает очевидец, некоторые самостоятельно покинули квартиры из-за дыма. Обошлось без пострадавших. После ликвидации огня все подъезды проветривали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школе на Пражской улице пришлось отключить отопление из-за прорыва трубы.

Видео: vk.com/spb_today