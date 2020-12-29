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Видео: ночью в доме на улице Ткачей загорелся мусор в подвале

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После пожара проветривали подъезды.

Ночью 15-го января в жилом доме Невского района произошел пожар в подвале. Очевидец заснял действия спасателей на видео и поделился им в "ВКонтакте". Со слов заявителя, дым попал в квартиру.

Инцидент произошел в третьем часу ночи в доме №15 по улице Ткачей. По информации источника Piter.TV, в подвале загорелся мусор. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 15 кв. метров. 

Эвакуации не проводилось, но, как утверждает очевидец, некоторые самостоятельно покинули квартиры из-за дыма. Обошлось без пострадавших. После ликвидации огня все подъезды проветривали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школе на Пражской улице пришлось отключить отопление из-за прорыва трубы. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: мусор, подвал, пожар, пожар в подвале
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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