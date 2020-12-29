В школе на Пражской улице пришлось отключить отопление из-за прорыва трубы

Также не было и горячей воды.

Утром 15-го января во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Из-за аварии пришлось отключить отопление в соседней школе. На этот момент в образовательном учреждении находились 500 детей. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, инцидент случился в 8-м часу утра 15-го января в районе дома №22 по улице Турку. Разлив произошел на площади не менее 40 кв. метров между зданием школы №303 и домом. Речь идет о 2-й площадке образовательного учреждения на Пражской, 36. Опасный участок сразу же оградили.

Было решено, что дети останутся в школе, но если в ней станет холодно, то их отпустят домой. Как в итоге разрешилась ситуация, пока не сообщалось.

Фото: foursquare.com / Andrew Sk