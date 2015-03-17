  1. Главная
15:35
При пожаре на Большом Смоленском пострадал мужчина. Огонь локализован

В 14:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 15:13 от него отказались.

Стали известны подробности пожара в Невском районе, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Напомним, возгорание случилось днем 9 сентября на Большом Смоленском проспекте, 10, где располагается административно-складское здание размером 115 на 30 метров. Полыхало на площади 40 "квадратов". В 14:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 15:13 от него отказались, огонь локализовали. 

Были спасены двое, один из них – ребенок, передает "Фонтанка". Пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. 

Проверку по факту происшествия начала городская прокуратура. 

Все условия устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

