При пожаре на Большом Смоленском пострадал мужчина. Огонь локализован

В 14:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 15:13 от него отказались.

Стали известны подробности пожара в Невском районе, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, возгорание случилось днем 9 сентября на Большом Смоленском проспекте, 10, где располагается административно-складское здание размером 115 на 30 метров. Полыхало на площади 40 "квадратов". В 14:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 15:13 от него отказались, огонь локализовали.

Были спасены двое, один из них – ребенок, передает "Фонтанка". Пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

Проверку по факту происшествия начала городская прокуратура.

Все условия устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга