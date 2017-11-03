В квартирном пожаре в Красном Селе пострадал мужчина

К 07:36 огонь потушили.

В Красном Селе утром 26 марта произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании в Хвойном, 14, поступило на пульт спасателей в 07:07. На кухне площадью 6 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 4 "квадратах". К 07:36 огонь потушили.

В результате пострадал мужчина, он был передан сотрудникам скорой помощи. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV