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В квартирном пожаре в Красном Селе пострадал мужчина
Сегодня, 8:10
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В квартирном пожаре в Красном Селе пострадал мужчина

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К 07:36 огонь потушили.

В Красном Селе утром 26 марта произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании в Хвойном, 14, поступило на пульт спасателей в 07:07. На кухне площадью 6 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 4 "квадратах". К 07:36 огонь потушили. 

В результате пострадал мужчина, он был передан сотрудникам скорой помощи. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку по факту пожара на рынке в Гатчине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартирный пожар, хвойный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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