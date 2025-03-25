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Прокуратура проводит проверку по факту пожара на рынке в Гатчине

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Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара в здании вещевого и продуктового рынка в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По предварительной информации, прошедшей ночью в здании рынка, расположенного произошло возгорание. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Работник городской прокуратуры на месте происшествия координирует работу аварийных служб.

Фото и видео: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области

Теги: гатчина, рынок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Пожар,

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