Прокуратура проводит проверку по факту пожара на рынке в Гатчине

Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара в здании вещевого и продуктового рынка в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По предварительной информации, прошедшей ночью в здании рынка, расположенного произошло возгорание. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Работник городской прокуратуры на месте происшествия координирует работу аварийных служб.

Фото и видео: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области