В Сосновом Бору ночью полыхал частный дом

С огнем боролись 8 спасателей и две единицы техники.

В ночь на субботу, 30 апреля, в Сосновом Бору произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сведения о возгорании поступили на пульт диспетчера в 02:41. Выяснилось, что на территории садового участка огонь охватил частный дом, площадь которого 80 "квадратов". Тушить пожар отправились 8 спасателей и две единицы техники. К 03:30 пламя потушили.

Информация о пострадавших не поступала. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: многодетной семье из Ленобласти, которая спаслась во время пожара, подарили недвижимость.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург