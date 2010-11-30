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В Сосновом Бору ночью полыхал частный дом

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С огнем боролись 8 спасателей и две единицы техники.

В ночь на субботу, 30 апреля, в Сосновом Бору произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сведения о возгорании поступили на пульт диспетчера в 02:41. Выяснилось, что на территории садового участка огонь охватил частный дом, площадь которого 80 "квадратов". Тушить пожар отправились 8 спасателей и две единицы техники. К 03:30 пламя потушили. 

Информация о пострадавших не поступала. На данный момент устанавливается причина возгорания. 

Ранее на Piter.tv: многодетной семье из Ленобласти, которая спаслась во время пожара, подарили недвижимость.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горел дом, мчс, пожар, сосновый бор, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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