Пожар на 2-й Жерновской улице уничтожил "трешку"

В Красногвардейском районе днем 29 декабря произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сведения о возгорании поступили на пульт спасателей в 15:08. В "трешке" в доме по 2-й Жерновской улице, 2/4, полыхала обстановка на 15 "квадратах".

Ликвидировали огонь в 15:41. По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

