В Гатчинском округе пожарные спасли около 170 коров

Огонь охватил сразу несколько хозяйственных построек

Ночью 13 июля 2026 года в деревне Тарасино Гатчинского округа произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:19, информирует Леноблпожспас.

Огонь охватил сразу несколько хозяйственных построек: одноэтажный коровник (размером 20 на 50 м), двухэтажный дом с мансардой (8 на 15 м) и трактор. Кроме того, пламя повредило стену одноэтажного гаража на площади 20 кв. м.

Благодаря оперативным действиям личного состава 105-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас удалось спасти порядка 170 голов крупного рогатого скота. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Подпорожье пожар уничтожил частный дом, троих жильцов спасли из огня.

Фото: МАКС / ЛЕНОБЛПОЖСПАС