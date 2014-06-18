Во время квартирного пожара в Колпино пострадала женщина

Пламя удалось потушить за час.

В ночь на четверг, 12 мая, в Пушкинском районе произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:59. Выяснилось, что в однокомнатной квартире дома №57 по Колпинскому шоссе полыхала кухня. Огонь распространился по площади шесть "квадратов". Пламя удалось потушить за час. В операции приняли участие 15 спасателей.

Известно, что во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv