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В деревне Корпиклюля сгорели баня и хозяйственная постройка
Сегодня, 8:05
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nadezhda_sib

В деревне Корпиклюля сгорели баня и хозяйственная постройка

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Огонь ликвидировали за час.

Ночью в Гатчинском районе Ленобласти загорелась баня и хозяйственная постройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре в деревне Корпикюля поступило в 00:52. Огонь охватил 56 кв.метиров. Спустя час пожар ликвидировали.

В тушении принимали участие 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер из Петербурга погиб во время пожара на даче в Киришском районе. 

Фото: pixabay.com 

Теги: баня, огонь, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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