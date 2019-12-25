В деревне Корпиклюля сгорели баня и хозяйственная постройка

Огонь ликвидировали за час.

Ночью в Гатчинском районе Ленобласти загорелась баня и хозяйственная постройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре в деревне Корпикюля поступило в 00:52. Огонь охватил 56 кв.метиров. Спустя час пожар ликвидировали.

В тушении принимали участие 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер из Петербурга погиб во время пожара на даче в Киришском районе.

Фото: pixabay.com