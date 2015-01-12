Видео: в Буграх горит крыша новостройки

На месте работают спасатели.

Утром 21 июля в поселке Бугры Всеволожского района произошел масштабный пожар. Местные жители делятся кадрами черного дыма.

В огне, по предварительным данным, оказалась крыша строящегося ЖК "Энфилд". Дым дошел даже до северных районов Петербурга. По словам очевидцев, на данный момент он начал рассеиваться, так как на месте работают пожарные.

Официальных сообщений от регионального ГУ МЧС пока не было.

Видео: ВКонтакте / Бугры / Танюша Кучерявенко

Фото: Павел Сергеевич