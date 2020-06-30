  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Новоцентральной улице загорелась баня
Сегодня, 9:06
76
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Новоцентральной улице загорелась баня

0 0

Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует.

В понедельник, 2 марта, в 07:54, поступила информация о возгорании в банном помещении, расположенном по адресу: Приморский район, ул. Новоцентральная, д. 20. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Горение произошло внутри бани размерами 6×4 метра, охватив площадь около 2 кв. м. Спустя полчаса, в 08:20, огонь был успешно потушен сотрудниками экстренных служб.

Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует. Для устранения возгорания привлечены силы МЧС: задействовано 2 единицы спецтехники и 10 сотрудников ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пострадал при пожаре в ванной на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии