В СНТ в Петродворцовом районе сгорел двухэтажный дом

Сведения о пострадавших не поступали.

В СНТ Озерковое в Петродворцовом районе сгорел двухэтажный частный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Садовой улице поступило 20-го октября в 03:36. В огне оказалось здание размером 5 на 5 метров. По информации от источника Piter.TV, в 04:15 площадь горения составляла 50 кв. метров. Была угроза возгорания соседнего дома, который находится в семи метрах.

Пожар ликвидировали в 04:57. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью из воды достали девушку, упавшую с моста в Фонтанку.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб