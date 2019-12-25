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В СНТ в Петродворцовом районе сгорел двухэтажный дом
Сегодня, 9:20
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В СНТ в Петродворцовом районе сгорел двухэтажный дом

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Сведения о пострадавших не поступали.

В СНТ Озерковое в Петродворцовом районе сгорел двухэтажный частный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Садовой улице поступило 20-го октября в 03:36. В огне оказалось здание размером 5 на 5 метров. По информации от источника Piter.TV, в 04:15 площадь горения составляла 50 кв. метров. Была угроза возгорания соседнего дома, который находится в семи метрах.

Пожар ликвидировали в 04:57. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 13 человек личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью из воды достали девушку, упавшую с моста в Фонтанку. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: пожа, снт, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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