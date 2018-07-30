В Сочи сгорел частный дом, 8 человек погибли в огне

Очевидцы опубликовали в сети пожар в Адлере.

Сегодня утром, 30 июля, в Адлере сгорел частный дом возле моря.

Пожар произошел около 7 утра по адресу Сочи, Адлер, улица Просвещения, 81. Сообщается, что здание было двухэтажное деревянное. В огне погибли 8 человек. Сначала сообщалось о 7 погибших, затем в сгоревшем здании спасатели обнаружили тело 8го погибшего. Три человека госпитализированы в больницу, среди них 16-летний подросток.

Этот район в основном занят под гостевые дома для отдыхающих. Использовался ли этот дом для отдыха туристов, на данный момент точно неизвестно.

Видео: YouTube/Vlogs TV, Регион Online