В бывшем общежитии на Сиреневом бульваре загорелась комната

Пожар обошелся без пострадавших.

В восьмом часу утра в субботу, 3 апреля, в 13-этажном здании бывшего общежития на Сиреневом бульваре вспыхнула одна из комнат на шестом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Огонь охватил помещение в отдельном блоке на шесть комнат, полыхала обстановка на 8 квадратных метрах. Пламя потушили спустя полчаса, около восьми утра спасатели приступили к ликвидации последствий пожара. Известно, что по маршевой лестнице эвакуировали 12 жильцов, но в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания не уточняется.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Вика Амелина