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На территории карьера "Северная Самарка-2" горели две бытовки
Сегодня, 9:12
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На территории карьера "Северная Самарка-2" горели две бытовки

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Возможно, пожар произошел из-за поджога.

Ночью 8-го февраля на территории карьера "Северная Самарка-2" во Всеволожском районе произошло возгорание двух бытовок. По информации Piter.tv, они принадлежали ООО "Новые транспортные системы".

Сообщение в экстренные службы поступило в первом часу ночи. Охранник рассказал, что за несколько часов до пожара на территорию через КПП прошли четверо неизвестных мужчин в медицинских масках. По предварительным данным, они представились сотрудниками частного охранного предприятия. Всем было на вид около 30 лет. После их визита произошел пожар.

На месте изъяли бутылку с жидкостью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.tv

Теги: бытовки, пожар, северная самарка 2
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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