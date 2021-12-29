На территории карьера "Северная Самарка-2" горели две бытовки

Возможно, пожар произошел из-за поджога.

Ночью 8-го февраля на территории карьера "Северная Самарка-2" во Всеволожском районе произошло возгорание двух бытовок. По информации Piter.tv, они принадлежали ООО "Новые транспортные системы".

Сообщение в экстренные службы поступило в первом часу ночи. Охранник рассказал, что за несколько часов до пожара на территорию через КПП прошли четверо неизвестных мужчин в медицинских масках. По предварительным данным, они представились сотрудниками частного охранного предприятия. Всем было на вид около 30 лет. После их визита произошел пожар.

На месте изъяли бутылку с жидкостью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv