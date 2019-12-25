  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из дома на проспекте Королева эвакуировали пять человек во время пожара
Сегодня, 16:34
99
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из дома на проспекте Королева эвакуировали пять человек во время пожара

0 0

Вспыхнуло пламя в 12-этажном жилом доме.

В Приморском районе сегодня, 2 июля, произошел пожар. На проспекте Королева в доме № 30, корпус 1, вспыхнуло пламя в 12-этажном жилом доме. На лестничной клетке горел электрощит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:37. Из опасной зоны эвакуировали пять человек. 

С огнем боролись три единицы техники и 15 спасателей. В 12:54 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Южном шоссе случился пожар в неэксплуатируемом здании.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар, пожар на проспекте королева, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии