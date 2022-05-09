В поселке под Екатеринбургом локализовали пожар площадью 1,6 кв. метров

На место происшествия выехали три десятка пожарных. Тушением возгорания занимались 16 единиц пожарной техники.

Пожарно-спасательным бригадам удалось потушить крупный пожар в поселке под Екатеринбургом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Об инциденте стало известно в понедельник, 9 мая. Возгорание произошло на территории поселка Крутой, на территории местной пилорамы. Площадь пожара начала быстро разрастаться из-за сильных порывов ветра и плотной застройки. На место происшествия выехали три десятка пожарных. Тушением возгорания занимались 16 единиц пожарной техники. Для координации сил на месте пожара развернули штаб пожаротушения.

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Видео: ВКонтакте / Комсомольская правда | Новости Екатеринбург