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Мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера
Сегодня, 12:38
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Мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера

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Внезапный конфликт произошел днем 8 мая.

Мужчины получили ожоги во время конфликта на Маршала Блюхера. Один из пострадавших хотел проучить своего оппонента, но тоже оказался в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию Калининского района поступило в 12 часу дня 8 мая от 25-летнего мужчины. Он рассказал, что в него стреляет неизвестный. Как выяснили оперативники, конфликт произошел с 39-летним гражданином у дома №7. Молодой человек применил перцовый газ, а второй участник ссоры решил выстрелить в воздух из травматического пистолета. В итоге оба получили химической ожог обоих глаз. Выстрелившего доставили в больницу, но после оказания медпомощи отпустили домой.

Полиция установить обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.tv

Теги: ожог глаз, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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