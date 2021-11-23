Мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера

Внезапный конфликт произошел днем 8 мая.

Мужчины получили ожоги во время конфликта на Маршала Блюхера. Один из пострадавших хотел проучить своего оппонента, но тоже оказался в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию Калининского района поступило в 12 часу дня 8 мая от 25-летнего мужчины. Он рассказал, что в него стреляет неизвестный. Как выяснили оперативники, конфликт произошел с 39-летним гражданином у дома №7. Молодой человек применил перцовый газ, а второй участник ссоры решил выстрелить в воздух из травматического пистолета. В итоге оба получили химической ожог обоих глаз. Выстрелившего доставили в больницу, но после оказания медпомощи отпустили домой.

Полиция установить обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv