Из горящего дома на Петергофском шоссе эвакуированы 16 взрослых и четверо детей

В пятницу, 30 января, на Петергофском шоссе вспыхнул пожар в трехкомнатной квартире площадью 60 кв.м. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 09:51. Как пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, пожарные расчеты прибыли незамедлительно.

Из охваченной огнем квартиры спасателям удалось спасти двух мужчин, а из соседней сверху квартиры — пожилую женщину. Все трое пострадали и были срочно отправлены в медицинские учреждения. Помимо этого, огнеборцы организовали эвакуацию ещё 17 жильцов, среди которых четверо малышей, используя специальное оборудование для спасения.

Открытое пламя удалось полностью потушить спустя час после начала тушения. Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами МЧС. Место происшествия также обследовала группа оперативного реагирования аварийно-спасательной группы №4.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу