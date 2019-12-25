  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в Парголово пожарные тушили хозпостройку
Сегодня, 9:02
132
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Парголово пожарные тушили хозпостройку

0 0

Пламя ликвидировали, никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 22 августа, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово вспыхнула хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе главного  управления МЧС РФ по Северной столице. 

На Успенской дороге, 23, деревянное здание площадью 30 "квадратов" охватил огонь. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:28. Огонь отправились тушить 14 спасателей. Пламя ликвидировали, никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Республиканской улице нашли тело после пожара.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, парголово, тушили хозпостройку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии