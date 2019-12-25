Ночью в Парголово пожарные тушили хозпостройку

Пламя ликвидировали, никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 22 августа, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово вспыхнула хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Северной столице.

На Успенской дороге, 23, деревянное здание площадью 30 "квадратов" охватил огонь. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:28. Огонь отправились тушить 14 спасателей. Пламя ликвидировали, никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv