Ночью в Парголово пожарные тушили хозпостройку

В ночь на понедельник, 22 августа, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В Парголово вспыхнула хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Северной столице.
На Успенской дороге, 23, деревянное здание площадью 30 "квадратов" охватил огонь. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:28. Огонь отправились тушить 14 спасателей. Пламя ликвидировали, никто не пострадал.
На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на Республиканской улице нашли тело после пожара.
Фото: Piter.tv
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