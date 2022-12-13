На улице Мира в жилом доме полыхала ванная комната

Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня утром, 22 апреля, в Петроградском районе произошел пожар. На улице Мира, 24, вспыхнула ванная комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 4:53. Тушить здание отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Инцидент произошел в двухкомнатной квартире. Выяснилось, что пламя охватило один квадратный метр.

В 5:59 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv