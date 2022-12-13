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На улице Мира в жилом доме полыхала ванная комната
Сегодня, 9:19
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На улице Мира в жилом доме полыхала ванная комната

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Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня утром, 22 апреля, в Петроградском районе произошел пожар. На улице Мира, 24, вспыхнула ванная комната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в  4:53. Тушить здание отправились 10 спасателей  и две спецмашины. 

Инцидент произошел в двухкомнатной квартире. Выяснилось, что пламя охватило  один квадратный метр.

В 5:59  пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: из-за пожара в школе на проспекте Культуры эвакуировали 56 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в ванной, пожар в квартире, улица мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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