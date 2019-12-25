Из квартирного пожара на улице Джона Рида спасли женщину, собаку и кошку

Утром 8 июля, в 7:41, поступила информация о возгорании, произошедшем в Невском районе на улице Джона Рида, д. 9. По сообщению ГУ МЧС РФ, в двухкомнатной квартире общей площадью 52 квадратных метра огонь охватил обстановку на территории порядка трех метров.
Спустя чуть больше получаса, в 8 часов 6 минут, пламя было успешно потушено. Сообщений о пострадавших не зарегистрировано.
Во время тушения были эвакуированы находившиеся внутри помещения жильцы: одна женщина вместе с домашними питомцами — собакой и кошкой. Для оперативной ликвидации возгорания задействовали 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников службы спасения.
Ранее мы сообщили о том, что скончалась петербурженка, спасенная из квартирного пожара на Искровском.
Фото: Piter.TV
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