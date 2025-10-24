В Мурино загорелся склад на площади 900 "квадратов"

Предварительно, никто не пострадал.

В Мурино в Северном проезде загорелся производственно-складской объект. Как сообщили в МЧС России, информация о пожаре поступила спасателям утром 24 октября.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что в одноэтажном здании из сэндвич-панелей происходит горение на площади 900 "квадратов". Предварительно, никто не пострадал.

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при складировании горючих материалов на производственных объектах! Пресс-служба МЧС России

Видео: пресс-служба МЧС России