Сегодня, 8:56
В Мурино загорелся склад на площади 900 "квадратов"

Предварительно, никто не пострадал.

В Мурино в Северном проезде загорелся производственно-складской объект. Как сообщили в МЧС России, информация о пожаре поступила спасателям утром 24 октября. 

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что в одноэтажном здании из сэндвич-панелей происходит горение на площади 900 "квадратов". Предварительно, никто не пострадал. 

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при складировании горючих материалов на производственных объектах! 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в студии в Приморском районе пострадал мужчина. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

