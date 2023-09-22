На складе по 4-му Предпортовому проезду горел картон на площади 600 "квадратов"

Прокуратура Московского района проводит проверку.

Прокуратура Московского района Петербурга устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на складе в доме 3 по 4-му Предпортовому проезду. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, на территории произошло возгорание бумаги (картона) и деревянных конструкций, огонь охватил 600 квадратных метров.

Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту МЧС.

Ранее в пожаре на Кораблестроителей погиб 1 человек.

Фото: прокуратура Петербурга