Пожар на Серпуховской забрал жизнь мужчины

В комнате площадью 15 "квадратов" в пятикомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах".

В Адмиралтейском районе утром 24 апреля произошел квартирный пожар. Есть погибший, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Серпуховская улица, 48к4, поступила на пульт спасателей в 05:16. В комнате площадью 15 "квадратов" в пятикомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 05:52.

Из опасной зоны эвакуировали девятерых, на месте пожара обнаружили тело мужчины. Тушили пламя 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар произошел в доме по Исполкомской улице. Предварительно, пострадавших нет. Огонь ликвидировали 37 спасателей. Причины случившегося выясняются.

Фото: Piter.TV