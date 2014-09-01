На Исполкомской тушат пожар в квартире по повышенному номеру

Пока сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Утром в четверг, 24 апреля, около 5:30, поступило сообщение о возгорании квартиры в доме №5 на улице Исполкомской. Эту информацию распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Согласно первоначальным данным, огонь охватил обстановку помещения на третьем этаже, точные масштабы возгорания уточнялись специалистами. Через полчаса, в 6:10, выяснилось, что огонь распространился в квартире на общей площади 60 "квадратов". классу пожарной опасности присвоен второй повышенный ранг ("номер 2-БИС").

Пока сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало. В ликвидации огня задействовано восемь специализированных автомобилей и команда из 37 сотрудников службы спасения.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в ангаре на Дизельном проезде ликвидирован. К 18:07 пожар был локализован, а спустя 2,5 часа в МЧС был дан отказ номеру 1-БИС, присвоенный ЧП до этого. На месте работала команда из 29-ти спасателей и 7 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу