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Пожар на хлебозаводе на Челябинской потушили
Сегодня, 17:16
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Пожар на хлебозаводе на Челябинской потушили

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Огонь охватил первый этаж и кровлю.

Площадь пожара на хлебозаводе в Красногвардейском районе увеличилась до 300 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На данный момент огонь удалось локализовать.

Возгорание произошло на первом этаже в доме №2 на Челябинской улице. Там находится производство "Ржевка-хлеб". Также огонь перекинулся на крышу. Пожару присваивали номер опасности 1 БИС.

В результате пожара никто не пострадал. С огнем боролись 22 спасателя. 

Фото: администрация Красногвардейского района.

Теги: пожар, хлебозавод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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