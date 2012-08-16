Пожар на хлебозаводе на Челябинской потушили

Огонь охватил первый этаж и кровлю.

Площадь пожара на хлебозаводе в Красногвардейском районе увеличилась до 300 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На данный момент огонь удалось локализовать.

Возгорание произошло на первом этаже в доме №2 на Челябинской улице. Там находится производство "Ржевка-хлеб". Также огонь перекинулся на крышу. Пожару присваивали номер опасности 1 БИС.

В результате пожара никто не пострадал. С огнем боролись 22 спасателя.

Фото: администрация Красногвардейского района.