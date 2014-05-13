На проспекте Ветеранов 12 спасателей потушили пожар в "трешке"

Огонь распространился по площади 12 квадратных метров.

Сегодня, 12 декабря, в Кировском районе произошел пожар. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На проспекте Ветеранов в доме № 32 загорелась трехкомнатная квартира. Огонь распространился по площади 12 квадратов. Пламя отправились ликвидировать более 10 спасателей на трех спецмашинах.

Пожар потушили за полчаса. В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время пожара на улице Пионерстроя хозяин квартиры отравился угарным газом.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург