Площадь пожара на полигоне ТКО у деревни Лепсари достигла 2 тыс. квадратных метров
Сегодня, 11:45
267
В настоящее время огонь ликвидируют.

Природоохранная прокуратура Ленинградской области контролирует ситуацию с пожаром на полигоне твердых коммунальных отходов ООО "Полигон ТБО" возле деревни Лепсари. По предварительным данным, возгорание распространилось на площади до 2 тыс. квадратных метров, в настоящее время огонь ликвидируют. 

Природоохранный прокурор Артем Зобов координирует деятельность аварийных служб на месте происшествия. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Пресс-служба региональной прокуратуры

Ранее деятельность полигона неоднократно проверяли. Среди нарушений, к примеру, выявляли факты нахождения отходов, запрещенных к размещению. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара на проспекте Просвещения в Петербурге пострадал мужчина. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

