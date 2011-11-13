Площадь пожара на полигоне ТКО у деревни Лепсари достигла 2 тыс. квадратных метров

Природоохранная прокуратура Ленинградской области контролирует ситуацию с пожаром на полигоне твердых коммунальных отходов ООО "Полигон ТБО" возле деревни Лепсари. По предварительным данным, возгорание распространилось на площади до 2 тыс. квадратных метров, в настоящее время огонь ликвидируют.

Природоохранный прокурор Артем Зобов координирует деятельность аварийных служб на месте происшествия. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Пресс-служба региональной прокуратуры

Ранее деятельность полигона неоднократно проверяли. Среди нарушений, к примеру, выявляли факты нахождения отходов, запрещенных к размещению.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на проспекте Просвещения в Петербурге пострадал мужчина.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти