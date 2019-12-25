При пожаре в ремонтируемом здании на набережной Фонтанки погиб мужчина

К ликвидации огня привлекали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Адмиралтейском районе утром 25 марта произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: набережная реки Фонтанки, 90к4, поступило на пульт спасателей в 07:17. В четырехэтажном капитально ремонтируемом здании полыхало в подвале на площади 2 "квадрата". С огнем справились к 08:12.

В результате происшествия погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в здании общественной бани на Мытнинской улице произошел пожар.

Фото: "Яндекс.Карты"