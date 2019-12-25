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При пожаре в ремонтируемом здании на набережной Фонтанки погиб мужчина
Сегодня, 8:47
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При пожаре в ремонтируемом здании на набережной Фонтанки погиб мужчина

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К ликвидации огня привлекали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Адмиралтейском районе утром 25 марта произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: набережная реки Фонтанки, 90к4, поступило на пульт спасателей в 07:17. В четырехэтажном капитально ремонтируемом здании полыхало в подвале на площади 2 "квадрата". С огнем справились к 08:12. 

В результате происшествия погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в здании общественной бани на Мытнинской улице произошел пожар. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: набережная реки фонтанки, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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